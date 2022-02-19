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Vida attı, Necip anons edildi - Son Dakika

Vida attı, Necip anons edildi

19.02.2022 19:17
Vida attı, Necip anons edildi

Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 64. dakikasında Vida'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, stat hoparlöründen golü atan isim olarak Necip Uysal anons edildi.

Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 64. dakikasında Vida'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, stat hoparlöründen golü atan isim olarak Necip Uysal anons edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı konuk eden Beşiktaş, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın 64. dakikasında Vida'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ghezzal'ın kullandığı kornerde kafayı vuran Hırvat stoper takımını 1-0 öne geçirirken, Vodafone Park'ta da büyük bir sevinç yaşandı. Kaptan Necip Uysal gole en çok sevinen isimlerden birisi olurken, stat hoparlöründen de golü atan isim olarak Necip Uysal'ın ismi açıklandı. Yapılan anonsun ardından bu hata düzeltilirken siyah-beyazlılar da öne geçmenin mutluluğunu yaşadı. Altay karşısında takımını öne geçiren Vida ise bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Geçtiğimiz sezon kritik maçlarda gol atan ve son olarak İzmir'de oynanan ve 90 dakika sonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ettiği 2-1 kazanılan Göztepe karşılaşmasında gol atan Vida, 15 Mayıs 2021'den sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi
Vida attı, Necip anons edildi

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Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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