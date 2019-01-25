Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Bb Erzurumspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş
sahasında BB Erzurumspor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:54 Kaynak: İHA
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