Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Bursaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Bursaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

13 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Bursaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Bursaspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:25 Kaynak: İHA

Spor
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