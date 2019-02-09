Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Bursaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
13 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Bursaspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş
, Bursaspor
'u konuk ediyor. Mücadelede 15 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:25 Kaynak: İHA
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