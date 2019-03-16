Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (Maç Devam Ediyor)

48 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:33 Kaynak: İHA

Spor
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