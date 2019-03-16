Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (Maç Devam Ediyor)
48 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş
sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:33 Kaynak: İHA
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