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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

27.11.2021 19:26
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı konuk ekip Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ghezzal'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan kornere çeldi.

18. dakikada Rosier'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesini hakem Hüseyin Göçek VAR'a danışarak penaltı olarak değerlendirdi.

22. dakikada Diabate'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Necip Uysal'ın Diabate'ye yaptığı müdahaleyi hakem Hüseyin Göçek önce sarı kart olarak değerlendirdi. Oyun bir süre devam ettikten sonra VAR'dan uyarı alan hakem Göçek, pozisyonu izleyerek, Necip Uysal'ı direkt kırmızı kart ile oyundan attı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Candaş Elbil xx, İbrahim Bozbey xx

Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Vida xx, Necip Uysal x, Umut Meraş xx, Pjanic xx, Josef xx, Ghezzal xx, N'koudou xx, Larin xx, Batshuayi xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Wellinton, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba, Mehmet Topal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

GZT Giresunspor: Okan Kocuk xx, Zeki Yavru xx, Diarra xx, Perez xx, Aziz Behich xx, Traore xx, Flavio xx, Suleymanov xx, Serginho xx, Diabate xxx, Balde xx

Yedekler: Onurcan Piri, Emre Taşdemir, Fatih Yılmaz, Pelupessy, Erol Can Akdağ, Sergen Piçinciol, Doukara, Umut Nayir, Champness, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Diabate (dk. 22 pen.) (Giresunspor)

Kırmızı kart: Necip Uysal (dk. 39) (Beşiktaş)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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