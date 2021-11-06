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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

06.11.2021 19:59
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Ghezzal'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier'in bekletmeden ceza sahasına ortasında altıpas önü sağ çaprazdan Güven'in vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

35. dakikada Rosier'in ceza sahası içi sağ tarafından yerden içeriye çevirdiği pasta savunmada Hugo'nun ters vuruşu direğin hemen üstünden kornere gitti.

39. dakikada Hamsik'in gönderdiği ara pasta sol taraftan ceza sahasına giren Nwakaeme'nin rakibini ekarte edip çapraz pozisyondan yaptığı vuruşu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

41. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanattan hareketlen Larin'in çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan tokatlayarak kornere gönderdi.

45+4. dakikada Hamsik'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına sarkan Abdülkadir Ömür, Vida'nın kayarak yaptığı müdahaleden topu kurtarmayı başardı. Ceza alanına giren Abdülkadir'in plase vuruşu kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Erkan Özdamar xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Erdinç Sezertam xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentine Rosier xx, Welinton xx, Domagoj Vida xx, Umut Meraş xx, Josef de Souza xx, Miralem Pjanic xx, Rachide Ghezzal xx, Alex Teixeira xx, Cyle Larin xx, Güven Yalçın xx

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kenan Karaman

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xx, Hüseyin Türkmen xx, Vitor Hugo xx, Anders Trondsen xx, Berat Özdemir xx, Marek Hamsik xx, Abdülkadir Ömür xx, Anthony Nwakaeme xx, Anastasios Bakasetas x (Manolis Siopis dk. 31 x), Jorge Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Andreas Cornelius, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Abdülkadir Ömür (dk. 45+4) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dorukhan, Siopis (Trabzonspor)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Hugo, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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