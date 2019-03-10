Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç Devam Ediyor)
31 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş
sahasında Atiker Konyaspor
ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 20. dakika 1-1 eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:32 Kaynak: İHA
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