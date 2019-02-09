Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Bursapsor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Bursapsor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Atiba'nın topuk pasıyla ceza alnı içinde topla buluşan Gökhan'ın açtığı etkili ortayı, Ertuğrul kademeye girerek kornere yolladı.

22. dakikada Burak Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Güven Yalçın isteği gibi vuramayınca top auta çıktı.

24. dakikada Lens'in açtığı ortaya altı pasta Burak Yılmaz dokundu. Ancak meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.

36. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinden kazanılan frikikte Ljajic'in vuruşu Bursaspor savunmasına çarparak yan ağlara gitti.

37. dakikada Adem Ljajic'in arapasında çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Lens'in şutunda Muhammed tehlikeyi önledi.

40. dakikada Lens'in pasında topla buluşan Burak Yılmaz, sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xx, Vida xxx, Mirin xx, Adriano xx, Dorukhan xx, Atiba xxx, Lens xxx, Güven xx, Ljajic xxx, Burak xxx

Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Necip, Muhayer, Kagawa, Caner, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Bursaspor: Muhammed xx, Barış xx, Ertuğrul xxx, Vergini xx, Umut xxx, Badjii xx, Aytaç xx, Yusuf xx, Latolevici xx, Saivet xx, Umut xx

Yedekler: Okan, Chedjou, Onur, Furkan, Ramazan, Burak, Shehu, Lima, Furkan, Kubilay

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Gol: Burak Yılmaz (dk. 40) (Beşiktaş) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:57 Kaynak: İHA

Burak Yılmaz, Bursaspor, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Takım İddialarını Yalanladı Beşiktaş'ın Yeni Transferi Shinji Kagawa'dan Japon Selamı!

Burak Yılmaz Gol Attıktan Sonra Stat Hoparlöründen Çalan Şarkı Dikkat Çekti Fulham'ı Deviren Manchester United Çıkışını Sürdürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 21:23:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Bursaspor: 0 (İlk Yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]