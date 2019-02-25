Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor)

29 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 15. dakikası siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, Spor
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