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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

14.01.2022 22:04
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı plase vuruşu kaleci Günay çeldi. Dönen topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Batshuayi'nin müsait pozisyondaki dokunuşu ağlara gitti. 1-0

90+4. dakikada sağ kanattan Rosier'den aldığı pasla hareketlenen Oğuzhan'ın yerden içeriye ortasında topla arka direkte buluşan Larin'in vuruşu filelerle buluştu. Ancak gol VAR uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Mustafa Sarvanlar xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Necip Uysal xx, Welinton xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx (Gökhan Töre dk. 77 x), Miralem Pjanic xx, Emirhan İlkhan xx (Oğuzhan Özyakup dk. 61 x), Güven Yalçın xx (Cyle Larin dk. 61 x), Michy Batshuayi xx (Kenan Karaman dk. 90+2 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Amedej Vetrih xx (Alexander Merkel dk. 82 ?), Ertuğrul Ersoy xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Angelo Sagal xx (Yusuf Türk dk. 66 x), Doğan Erdoğan xx, Furkan Soyalp xx, Recep Niyaz xx (Torgeir Börven dk. 76 x), Alexandru Maxim xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mustafa Bozan, Gürkan Okan, Enver Cenk Şahin, Bahadır Gölgeli, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Batshuayi (dk. 67) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Sagal, Yusuf Türk, Doğan Erdoğan (Gaziantep FK), Josef de Souza (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig, Josef de Souza, Gaziantep FK, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
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