Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş
, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi Burak Yılmaz
'ın golü ile 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Adem Ljajic
'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma
'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0
54. dakikada Serdar Gürler
'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Reis'in kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kurtardı.
58. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı havada kontrol etti.
67. dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde bulunan Deniz Kadah
'ın kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
86. dakikada Agbenyenu'nun ceza yayının sol tarafından şutunu kaleci Karius'ın kornere çeldi.
Stat: Vodafone
Hakemler: Serkan Çınar
xx, Ceyhun Sesigüzel
xx, Kerem Ersoy
xx
Beşiktaş: Karius xxx, Gökhan Gönül
xx, Vida xx, Medel xxx, Adriano ? (Necip dk. 12 x, Lens dk. 46 x), Atiba xxx, Dorukhan xxx, Quaresma xxx, Kagawa xxx (Oğuzhan Özyakup
dk. 90 ?), Adem Ljajic xxx, Burak Yılmaz xxx
Yedekler: Utku, Enzo Roco
, Rıdvan, Muhayer, Lens, Mustafa, Güven, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Göztepe: Beto
xx, Gassama xx, Titi xx, Reis xx, Agbenyenu xxx, Poko xx (N'gando dk. 84 ?), Borges x (Nabil Ghilas dk. 60 x), Yasin xxx, Serdar Gürler xxx, Andre Castro
xxx, Deniz Kadah x (Alpaslan dk. 72 x)
Yedekler: Göktuğ, Berkan, Kadu, Yalçın, Halil, Tayfur, Jerome
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gol: Burak Yılmaz (dk. 46) (Beşiktaş)
Sarı kart: Yasin (Göztepe) - İSTANBUL