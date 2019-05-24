Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor)
4 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:27 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş
, Kasımpaşa
'yı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken 1-1'lik skorda denge var. - İSTANBUL
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