Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor)

4 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken 1-1'lik skorda denge var. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:27 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş: Kalbimi Burada Bırakarak Gidiyorum Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:38:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç devam ediyor)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]