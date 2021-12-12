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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

12.12.2021 19:56
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Larin'in taç çizgisi yakınlarında kaptırdığı topla buluşan İbrahim'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen İlhan'ın kayarak yaptığı vuruş Serdar'a çarparak kornere gitti.

15. dakikada Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada altıpas içinde seken topu kaleci Lung, güçlükle çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

32. dakikada Atiba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Batshuayi'nin ceza alanına girip rakibini çalımladıktan sonra çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Lung kornere çeldi.

38. dakikada Onur Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına Mame Thiam'ın geriden gelip altıpas çizgisi önünden yaptığı kafa vuruşu kalenin sol üst köşesinden ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Serdar'ın rakip yarı sahanın ortalarından ceza sahasına havalandırdığı topta hafif sol çaprazda Ramazan'dan önce iyi yükselen Larin'in kafa vuruşu uzak köşeden filelere gitti. 1-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan xx, Bahtiyar Birinci xx, Samet Çavuş xx

Beşiktaş Ersin Destanoğlu xx, Valentine Rosier xx, Serdar Saatçı xx, Domagoj Vida xx, Rıdvan Yılmaz xx, Atiba Hutchinson xx, Miralem Pjanic xx, Can Bozdoğan xx, Rachid Ghezzal xx, Cyle Larin xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Emre Bilgin, Francisco Montero, Umut Meraş, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Kayserispor: Silviu Lung xx, Onur Bulut xx (Ramazan Civelek dk. 43 x), Majid Hosseini xx, Uğur Demirok xx, Lionel Carole xx, Olivier Kemen xx, İbrahim Akdağ xx, Gustavo Campanharo xx, Emrah Başsan xx, Mame Thiam xx, İlhan Parlak xx

Yedekler: Bilal Bayazit, Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Gökhan Sazdağı, Emre Demir, Anthony Uzodimma, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Carlos Mane

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Mame Thiam (dk. 38) (Kayserispor), Larin (dk. 45) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Onur Bulut (Kayserispor), Serdar Saatçı (Beşiktaş)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Onur Bulut, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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