Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 0 (Maç Sonucu)

25 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Bursapsor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 0 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Bursapsor'u konuk ediyor. Mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Dorukhan'ın ceza alanına gönderdiği topta Ljajic'in vuruşunda kaleci Muhammed tehlikeyi önledi.

50. dakikada Dorukhan'ın ara pasında topla buluşan Adem Ljajic'in şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

58. Ljajic'in ceza alanı dışından çektiği sert şutu kaleci Muhammed çeldi. Dönen topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı.

62. dakikada Vergini'ye yaptığı baskı sonu topu kaparak ceza alanına sarkan Burak Yılmaz düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan filelere gönderdi. 2-0

84. dakikada Adem Ljajic'in açtığı ortaya kaleci Muhammed müdahale edemedi. Vida'nın kafa vuruşu ise auta çıktı.

90+1. dakikada gelişen Bursaspor atağında Karius önce sol çaprazdan Yusuf Erdoğan'ın şutunu ardından dönen topta da Kubilay'ın sert şutunu kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Vida xxx, Mirin xxx, Adriano xxx (Necip dk. 82 ?), Dorukhan xxx, Atiba xxx, Lens xxx (Kagawa dk. 67 xx), Güven xxx (Caner dk. 73 x), Ljajic xxx, Burak xx

Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Muhayer, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Bursaspor: Muhammed xx, Barış xx, Ertuğrul xxx, Vergini xx, Umut Meraş xxx, Badjii xx, Aytaç xx (Kubilay dk. 75 x), Yusuf xx, Latolevici xx (Lima dk. 46 xx), Saivet x (Shehu dk. 54 x), Umut x

Yedekler: Okan, Chedjou, Onur, Furkan, Ramazan, Burak, Furkan

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Burak Yılmaz (dk. 40 ve 62) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Caner Erkin (Beşiktaş), Aytaç (Bursaspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:02 Kaynak: İHA

Bursaspor, Beşiktaş, Spor
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