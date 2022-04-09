Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

09.04.2022 21:20
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Rachid Ghezzal'ın pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi'nin ceza sahası içine girip sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 1-0

23. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içine sağ taraftan girip son çizgiden verdiği pasta kale önünde Efecan Karaca gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

25. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı taş atışında, ceza sahası içinde Vida indirdiği topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Valentin Rosier'in vuruşunda ise ceza sahası içi sol tarafında topu alan Josef de Souza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

36. dakikada Alanyaspor defansının uzaklaştırdığı topu orta sahada alan Montero'nun ceza sahası içine sol taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

43. dakikada Valentin Rosier'in ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte topu alan Michy Batshuayi'nin sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: Vodafone

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çiçek xx, Kamil Çetin xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Welinton xx, Vida xx, Montero xx, Valentin Rosier xx, Josef de Souza xxx, Can Bozdoğan xx, Rıdvan Yılmaz xx, Rachid Ghezzal xx, Alex Teixeira xx, Michy Batshuayi xxx

Yedekler: Emre Bilgin, Kevin N'Koudou, Atiba, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkan, Umut Meraş

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Alanyaspor: Marafona x, Juanfran x, Fatih Aksoy x, Furkan Bayır x, Borja x, Novais x, Efkan Bekiroğlu x, Umut Güneş x, Efecan Karaca xx, Tayfur Bingöl x, Candeias x

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Leroy Fer, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Wilson Eduardo, Milunovic, Emre Akbaba, Miha Mevlja, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Michy Batshuayi (dk. 2 ve 43), Josef de Souza (dk. 25) (Beşiktaş), Efecan Karaca (dk. 23) (Alanyaspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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