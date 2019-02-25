Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 3 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Siyah-beyazlı ekibin ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



55. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar'ın kale önüne gönderdiği topu Zajc filelere gönderdi. 3-1



61. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Sadık, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 3-2



67. dakikada Soldado'nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hasan Ali'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu. 3-3



76. dakikada Dorukhan'ın ara pasında ceza alınana sarkan Burak Yılmaz'ın vuruşunu Volkan ayağıyla çeldi.



80. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek kafa vuruşu yapan Burak'ın topu direkten döndü.



87. dakikada Valbuena'nın ortasında ön direkte Eljif'in kafa vuruşunu Karius çeldi, ardından da direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Asım Yusuf Öz xx



Beşiktaş: Karius x, Gökhan xxx, Vida xxx, Mirin xxx, Adriano xxx, Atiba xxx, Dorukhan xxx, Lens xx (Quaresma dk. 74 x), Güven xx (Caner dk. 64 x), Kagawa xxx (Mustafa Pektemek dk. 85 ?), Burak xxx



Yedekler: Utku, Medel, Oğuzhan, Roco, Necip, Muhayer, Larin



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Fenerbahçe: Volkan xx, Isla x (Ayew dk. 46 xx), Sadık xxx, Skrtel xxx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xx, Tolgay xx, Dirar xxx, Moses x (Valbuena dk. 46 xxx), Zajc xxx (Eljif Elmas dk. 84 ?), Soldado xx



Yedekler: Harun, İsmail, Alper, Serdar, Şener, Jailson, Neustaedter



Teknik Direktör: Ersun Yanal



Goller: Gökhan Gönül (dk. 10), Burak Yılmaz (dk. 18 pen. ve 45+1) (Beşiktaş), Zajc (dk. 55), Sadık (dk. 61), Hasan Ali (dk. 67) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Necip, Burak Yılmaz (Beşiktaş), Zajc, Dirar, Sadık, Hasan Ali (Fenerbahçe) - İSTANBUL

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