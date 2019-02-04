Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)
53 dakika önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor
'u konuk ediyor. Müsabakanın 15. dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - BURSA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:38 Kaynak: İHA
Kagawa'nın 3 Dakikada 2 Gol Atması Dünya Basınında!
Beşiktaşlı Taraftarlardan Tolgay Arslan'a 'Dürüm Kafalı' Pankartı
Inter Forması Giyen Icardi'nin Eşi ve Menajeri Wanda Nara, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Yürek Hoplattı
Everton Teknik Direktörü Marco Silva'nın Koltuğu Sallanıyor