Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor)

53 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın 15. dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:38 Kaynak: İHA

Atiker Konyaspor, Bursaspor, Spor
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