Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk Yarı)

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



12. dakikada gelişen Çaykur Rizespor kontra atağında orta sahadan topu alan Boldrin kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pası müsait durumdaki Aatif'a verdi. Bu futbolcu meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 0-1



18. dakikada rakibinden sıyrılan Aatif'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Muhammed kornere çeldi.



33. dakikada Lima'nın sağ kanattan ortaladığı topta ceza sahası içerisinde buluşan Saivet'in şutu üstten auta çıktı.



37. dakikada Barış'ın sağ kanattan kestiği ortada Umut Nayir'in kafa vuruşu kaleci Gökhan kurtardı.



45+3. dakikada Saivet'in kullandığı serbest vuruşta Shehu'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarca xx



Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Barış Yardımcı xx, Santiago Vergini xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Ramazan Keskin x (Abdullahi Shehu dk. 29 xx), Allano Lima xx, Henri Saivet xx, Yusuf Erdoğan x (Burak Kapacak dk. 35 xx), Umut Nayir xx



Yedekler: Okan Kocuk, Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp, Aurelien Chdejou, F. Emre Ünver, Onur Atasayar, Ali Akman, Jani Atanasov



Teknik Direktör: Samet Aybaba



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mykola Moroziuk xx, Mohamed Aberhoun xx, Chidzoie Awaziem xx, Dario Melnjak xx, Abdullah Durak xx, Azubuike Okechukwu xxx, Umar Aminu xxx, Fernando Boldrin xxx, Aatif Chahechouhe xxx, Vedat Muriqi xx



Yedekler: Cihan Topaloğlu, Montassar Talbi, Mustafa Saymak, Braian Samudio, Çınar Tarhan, Musa Çağıran, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Prejuce Nakoulma, Orhan Ovacıklı



Teknik Direktör: Okan Buruk



Gol: Aatif Chahechouhe (dk. 12) (Çaykur Rizespor)



Sarı kartlar: Ramazan Keskin (Bursaspor), Chidozie Awaziem (Çaykur Rizespor) - BURSA

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