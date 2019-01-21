Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 0
34 dakika önce
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe
'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:24 Kaynak: İHA
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