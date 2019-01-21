Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 0

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 0

34 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Fenerbahçe: 0, System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:24 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Bursaspor, Spor
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