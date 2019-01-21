Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)

15 dakika önce

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu), System.String[]
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışından çektiği şutu Muhammed son anda çıkarttı.

50. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortaladığı topta Umut'un kafa vuruşu yandan auta çıktı.

66. dakikada Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta müsait durumdaki Chedjou'nun kafa vuruşunu Volkan kurtardı.

75. dakikada Lima'nın indirdiği topta ceza sahası içerisinde buluşan Aytaç'ın şutu Volkan'da kaldı.

79. dakikada Valbuena'nın sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği topu Muhammed son anda kornere çeldi.

80. dakikada Lima'nın pasında kaleci Volkan'dan sıyrılan Yusuf'un kaleye giden şutunu son anda Hasan Ali uzaklaştırdı. Dönen topta Yusuf'un ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top direğin hemen yanından auta çıktı.

83. dakikada Barış'ın sağ kanattan ortaladığı topta arka direkteki Yusuf'un vuruşu üstten auta gitti.

89. dakikada Sakho'nun ortaladığı topa Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+5. dakikada defanstan dönen topu önünde bulan Lima'nın vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Bahattin Duran x, Tarık Ongun x

Bursaspor: Muhammed Şengezer xx, Barış Yardımcı xx, Aurelien Chedjou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xxx, Tunay Torun x (Diafra Sakho dk. 69 xx), Henri Saivet x (Yusuf Erdoğan dk. 46 xx), Iasmin Latovlevici x (Allano Lima dk. 46 xx), Umut Nayir xx

Yedekler: Okan Kocuk, Santiago Vergini, Furkan Soyalp, F. Emre Ünver, Onur Atasayar, Ramazan Keskin, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Maurica Isla xx, Martin Skertel xx, Sadık Çiftpınar xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Jailson xx, Nabil Dirar xx, Mehmet Ekici xx (Valbuena dk. 61 xx), Andre Ayew xx, Roberto Soldado xxx (Michael Frey dk. 77 xx)

Yedekler: Berke Özer, İsmail Köybaşı, Ferdi Kadıoğlu, Şener Özbayraklı, Yassine Benzia, Abdulcebrail Akbulut

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Roberto Soldado (dk. 20) (Fenerbahçe), Aytaç Kara (dk. 89) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara (Bursaspor), Roberto Soldado, Nabil Dirar (Fenerbahçe) - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Bursaspor, Spor
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