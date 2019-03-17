Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor)
30 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor
, Galatasaray
'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası yeşil-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - BURSA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:25 Kaynak: İHA
Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak
Üçüncü Gol Geldi! Bursaspor, Galatasaray'ı Ağırlıyor
İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir'le 1-1 Berabere Kaldı
Altay'a Yenilen Kardemir Karabükspor, 1. Lige Veda Etti