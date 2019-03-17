Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor)

30 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Galatasaray: 0 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası yeşil-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:25 Kaynak: İHA

Galatasaray, Bursaspor, Spor
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