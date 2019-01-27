Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk Yarı)
28 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Manisa ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Akhisarspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Josue kullanıyor. Josue'nin ortası ile ön direkte topla buluşan Edin Cocalic'in kafa vuruşu altıpas içerisinde bulunan Mykola Morozyuk'tan sekip Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-1
20. dakikada Akhisarspor yarı alanının ortalarında Samudio'ya sert müdahalede bulunan Cocalic'e hakem Suat Arslanboğa, VAR'dan destek alarak direkt kırmızı kart gösterdi.
23. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mykola Morozyuk geçti. Morozyuk'un çektiği şut barajdan dönüyor.
30. dakikada Elvis Manu'nun pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Josue'nin çektiği şut kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
31. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Aatif Chahechouhe geçti. Aatif'ın ortası arka direkte bulunan Saadane'den sekip oyun alanının dışına çıktı.
39. dakikada Aatif Chahechouhe'nin yerden pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Abdullah Durak'ın çektiği şut, Lopes'ten sekip kornere çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, İbrahim Bozbey xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Abdullah xxx, Petrucci xxx, Morozyuk xxx, Saadane xxx, Samudio xxx, Abarhoun xxx, Umar xxx, Mehmet xxx, Vedat xxx, Aatif xxx
Yedekler: Cihan, Talbi, Mustafa, Awaziem, Çınar, Musa, Koray, Melnjak, Nakoulma, Orhan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Akhisarspor: Fatih xxx, Cocalıc xxx, Güray xxx, Almeıda xxx, Sissoko xxx, Soares xxx, Elvis Kofi xxx, Karoly xxx, Cikalleshi xxx, Antonio xxx, Caner xxx
Yedekler: Lukac, Bora, Avdija, Rotman, Aykut, Onur, Bokila, Zeki, Ali Kaan, Göksü
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Gol: Mykola Morozyuk (dk.15 kk.) (Akhisarspor)
Kırmızı kart: Cocalic (dk. 20) (Akhisarspor)
Sarı kart: Abarhoun (Çaykur Rizespor) - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:36 Kaynak: İHA
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