Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç Devam Ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç Devam Ediyor)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç Devam Ediyor), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaşıyor. 20. dakika geride kalırken konuk ekip Beşiktaş 8. dakikada Vida'nın ve 14. dakikada Ljajic'in golüyle müsabakayı 2-0 önde götürüyor. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:30 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor
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