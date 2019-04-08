Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç Devam Ediyor)
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor
ile Beşiktaş
karşılaşıyor. 20. dakika geride kalırken konuk ekip Beşiktaş 8. dakikada Vida'nın ve 14. dakikada Ljajic'in golüyle müsabakayı 2-0 önde götürüyor. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:30 Kaynak: İHA
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