Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk Yarı)

49 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Beşiktaş 2-1 önde kapattı

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

4. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası içine giren Vedat Muriç, Karius'un sağından meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Son anda araya giren Vida topu uzaklaştırdı. 8. dakikada sağ taraftan Ljajic kullandığı kornerde topu ceza sahası içine doğru gönderdi. Kale sahasına yakın yerden Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solunda ağalarla buluştu. 0-1 14. dakikada Hutchinson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ljajic'in ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruş kaleci Gökhah Akkan'ın solunda ağalarla buluştu. 0-2 43. dakikada Boldrin'in pasında topla birlikte sağ taraftan ceza sahası içine giren Vedat Muriç ayağının içiyle kaleci Karıus'un sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-2

Stat: Çaykur Didi Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Öğel xx, Erdinç Sezertam xx Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Morozıuk x, Mohamed Abarhoun x, Collıns Awazıem x, Melnjak x, Azubuıke x, Musa Çağıran x, Boldrin x, Samudio x, Aatıf Chahechouhe x, Vedat Muric x Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mustafa Saymak, Abdullah Durak, Saadane, Çinar Tarhan, Koray Altınay, Amınu Umar, Mehmet Uslu, Nakoulma, Orhan Ovacıklı Teknik Direktör: Okan Buruk Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xxx, Isimat Mırın xxx, Caner xxx, Medel xx, Hutchinson xx, Lens xx, Dorukhan xx, Ljajic xxx, Burak xx Yedekler: Utku, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Kagawa, Güven Yalçın, Muhayer Oktay, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş Goller: Vida (dk. 8), Ljajıc (dk. 14) (Beşiktaş), Vedat Muric (dk.43) (Çaykur Rizespor) Sarı Kart: Mohamed Abarhoun (Çaykur Rizespor)

(İHA)

08.04.2019 20: 53: 45 TSI NNNN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:11 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Çaykur, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi Ağları Deldi! Burak Yılmaz ile Çaykur Rizesporlu Taraftarlar Arasında Gerginlik Malatya'da Korkutan Deprem! Meteoroloji'den Vatandaşlara Fırtına Uyarısı! Hızı 80 Kilometreyi Bulacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 22:00:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk Yarı)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]