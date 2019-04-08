Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor
ile Beşiktaş
karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Beşiktaş 2-1 önde kapattı
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
4. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası içine giren Vedat Muriç
, Karius'un sağından meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Son anda araya giren Vida topu uzaklaştırdı. 8. dakikada sağ taraftan Ljajic kullandığı kornerde topu ceza sahası içine doğru gönderdi. Kale
sahasına yakın yerden Vida'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solunda ağalarla buluştu. 0-1 14. dakikada Hutchinson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ljajic'in ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruş kaleci Gökhah Akkan'ın solunda ağalarla buluştu. 0-2 43. dakikada Boldrin'in pasında topla birlikte sağ taraftan ceza sahası içine giren Vedat Muriç ayağının içiyle kaleci Karıus'un sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-2
Stat: Çaykur Didi Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Ali Saygın Öğel xx, Erdinç Sezertam
xx Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Morozıuk x, Mohamed Abarhoun x, Collıns Awazıem x, Melnjak x, Azubuıke x, Musa Çağıran
x, Boldrin x, Samudio x, Aatıf Chahechouhe
x, Vedat Muric x Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mustafa Saymak, Abdullah Durak
, Saadane, Çinar Tarhan, Koray Altınay
, Amınu Umar, Mehmet Uslu
, Nakoulma, Orhan Ovacıklı Teknik Direktör: Okan Buruk
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül
xx, Vida xxx, Isimat Mırın xxx, Caner xxx, Medel xx, Hutchinson xx, Lens xx, Dorukhan xx, Ljajic xxx, Burak xx Yedekler: Utku, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
, Rıdvan Yılmaz
, Enzo Roco
, Oğuzhan Özyakup
, Necip Uysal, Kagawa, Güven Yalçın
, Muhayer Oktay, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Vida (dk. 8), Ljajıc (dk. 14) (Beşiktaş), Vedat Muric (dk.43) (Çaykur Rizespor) Sarı Kart: Mohamed Abarhoun (Çaykur Rizespor)
(İHA)
08.04.2019 20: 53: 45 TSI
NNNN