Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)

05.03.2022 18:02
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Giresunspor'da Serginho'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Traore meşin yuvaralğı ağlara gönderdi. 2-1

53. dakikada Ronaldo Mendes'in kullandığı serbest vuruşta Tyler Boyd topu kafasıyla Sabo'ya indirdi. Sabo'nun vuruşunda ise top kaleci Okan'ın kucağında kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Ok xx, Serkan Çimen xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Eren x (Sabo dk. 45 x), Holmen x, Ponck x, Cemali x (Cisse dk. 76 x), Dabo x (Phiri dk. 45 x), Yusuf xx (Deniz dk. 58 x), Gedson xx, Ronaldo xx (Alper dk. 58 x), Boyd xx, Pohjanpalo xx

Yedekler: Tarık, Zafer, Selim, Kubilay, Bolasie

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

GZT Giresunspor: Okan xx, Behic xx, Perez x, Diarra x, Hayrullah x Flavio x, Traore xx (Sergen dk. 90 ?), Muhammed x (Diabate dk. 76 xx) Chiquinho xxx, Serginho xx (Suleymanov dk. 66 xx), Umut xx (İbrahima dk. 76 xx)

Yedekler: Onurcan, Mathijs, Doukara, Champness, Bacelar, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Pohjanpalo (dk. 14) (Çaykur Rizespor), Chiquinho (dk. 45+3 pen.), Traore (dk. 48) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Ponck, Cisse, Phiri, (Çaykur Rizespor), Traore, (GZT Giresunspor)

(Kubilay Ateş-Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi! Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi! GZT Giresunspor maçının ardından GZT Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - GZT Giresunspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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