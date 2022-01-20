Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Bünyamin'in ortasına ceza sahasında Wright'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
58. dakikasında Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Esat Sancaktar xx
Çaykur Rizespor: Tarık x, Gökhan Gönül xxx, Selim xxx, Cemali xx (Alberk dk. 78 xx), Boldrin xx (Djokovic dk. 90 ?), Sabo xx (Bolasie dk. 69 xx), Baiano xx, Alper xx (Umar dk. 78 xx), Deniz xx (Dabo dk. 69 x), Pohjanpalo xxx
Yedekler: Zafer, Boyd, Ronaldo, Yusuf, Seyfettin
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Antalyaspor: Boffin xx, Güray xx, Kudriashov xx, Edinaldo xx, Veysel xx, Bünyamin x (Gökdeniz dk. 65 x), Doğukan xx, Riberio xx (Martins dk. 76 x), Poli xx (Hakan dk. 65 x), Ghacha xx (Mehmedi dk. 58 x), Wright xx (Crivelli dk. 76 x)
Yedekler: Mehmet, Bahadır, Eren, Nuri, Erkan,
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Goller: Pohjanpalo (dk. 45 pen.), Gökhan Gönül (dk. 58) (Çaykur Rizespor), Wright (dk. 35) (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Güray (dk. 90+5) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Fabricio Baiano, Selim Ay (Çaykur Rizespor), Poli, (Fraport Tav. Antalyaspor)
(Hasan Fehmi Demir – Kubilay Ateş – Osman Kubilay Küçükmustafa/ İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika