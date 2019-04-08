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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 7 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Beşiktaş: 7 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaştı. Müsabakayı Beşiktaş 7-2 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Moruzıuk'un sağ taraftan ortasında kale sahası içindeki Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karıus'ta kaldı.

64. dakikada Dorukhan'ın derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Burak Yılmaz, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-3

70. dakikada sol taraftan gelişen Çaykur Rizespor atağında Meinjak yerden kale sahası içine gönderdiği topu Mohamed Abarhoun ağalarla buluşturdu. 2-3

71. dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-4

78. dakikada Ljajic'in ceza sahası kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan Akkan'ın sağından ağalarla buluştu. 2-5

82. dakikada sağ taraftan gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Güven Yalçın'ın düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-6

90. dakikada Dorukhan'ın pasında topla buluşan Güven Yalçın ceza sahası yayı üzerinde vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 2-7

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Öğel xx, Erdinç Sezertam xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Moroziuk x, Mohamed Abarhoun x, Collins Awaziem x, Melnjak x (Mehmet Uslu dk. 83 ?), Azubuıke x (Nakoulma dk. 76 x), Musa Çağıran x, Boldrın x, Samudio x, Aatif Chahechouhe x (Aminu Umar dk. 77 x), Vedat Muriç xx

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Mustafa Saymak, Abdullah Durak, Saadane, Çinar Tarhan, Koray Altınay, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xxx, Vida xxx, Isimat Mırın xxx, Caner xxx, Medel xx, Hutchinson xxx, Lens xx (Kagawa dk. 78 x), Dorukhan xxx, Ljajic xxx (Rıdvan Yılmaz dk. 88 ?), Burak Yılmaz xxx (Güven Yalçın dk. 69 xx)

Yedekler: Utku, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Vida (dk. 8), Ljajıc (dk. 14), Burak Yılmaz (dk. 64), Güven Yalçın (dk. 71, 82 ve 90), Ljajic (dk. 78) (Beşiktaş), Vedat Muric (dk. 43), Mohamed Abarhoun (dk. 70) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Mohamed Abarhoun (Çaykur Rizespor), Caner, Burak Yılmaz (Beşiktaş) - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:05 Kaynak: İHA

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Çaykur, Spor
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