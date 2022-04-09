Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

09.04.2022 18:10
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Ponck'dan aldığı pasla ceza sahasına sokulan Bolasie'nin pasında Boldrin topu filelerle buluşturdu ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

58. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Boldrin'in sert şutu kaleci Senic'in kucağında kaldı.

78. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında Pohjanpalo kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdağan xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx (Tarık dk. 76 xx), Gökhan Gönül xx (Cemali dk. 85 ?), Holmen xx, Ponck xx, Eren xx, Baiano xx, Gedson Fernandes xx, Boyd xx, Sabo xx (Boldrin dk. 46 x), Bolasie xx (Umar dk. 63 x), Cisse xx (Pohjanpalo dk. 63 xxx)

Yedekler: Selim, Alper, Ronaldo Mendes, Phiri, Deniz

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Konyaspor: Senic x, Skubic x (Rahmonovic dk. 83 ?), Adil x, Abdülkerim x, Guilherme x, Oğulcan x (Ahmed Hassan dk. 76 x), Hadziahmetovic x, Amilton x, Endri x (Soner dk. 61 x), Zymer Bytyqi x (Michalak dk. 76 x), Cikalleshi xx

Yedekler: Eray, Barış, Alberk, Musa, M'Poku Ebunge, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Bolasie (dk. 42), Pohjanpalo (dk. 78) (Çaykur Rizespor), Bytyqi (dk. 26) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Amilton (dk. 69), Rahmonovic (dk. 90+6) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Holmen, Sabo, Gedson (Çaykur Rizespor),

(Hasan Fehmi Demir – Kubilay Ateş/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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