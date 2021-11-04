Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta programı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta yarın oynanacak iki karşılaşacak başlayacak.

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 6 ve 7 Kasım'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmalarında Gaziantep FK - Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor - A. Alanyaspor mücadele edecek. Haftanın önemli müsabakasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak. Bu haftanın ardından milli takım arasına geçilecek.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor - A. Alanyaspor

6 Kasım Cumartesi

13.30 D.G. Sivasspor - GZT Giresunspor

16.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

16.00 F.T. Antalyaspor - Altay

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - İ.H. Konyaspor

16.00 V. Fatih Karagümrük - Galatasaray

16.00 Adana Demirspor - A. Hatayspor

19.00 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

(İHA)