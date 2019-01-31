Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'de 20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

19 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 2 Şubat Cumartesi, 3 Şubat Pazar ve 4 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama ile haftanın hakemleri belli oldu. Ligin 20. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Suat Arslanboğa

2 Şubat Cumartesi

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Alper Ulusoy

3 Şubat Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

4 Şubat Pazartesi

20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:52 Kaynak: İHA

Spor
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