Spor Toto Süper Lig'de 20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
19 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 2 Şubat Cumartesi, 3 Şubat Pazar ve 4 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama ile haftanın hakemleri belli oldu. Ligin 20. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Suat Arslanboğa
2 Şubat Cumartesi
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Alper Ulusoy
3 Şubat Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
4 Şubat Pazartesi
20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:52 Kaynak: İHA
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Süper Ligde 20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu