Spor Toto Süper Lig'de 20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 2 Şubat Cumartesi, 3 Şubat Pazar ve 4 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama ile haftanın hakemleri belli oldu. Ligin 20. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın



20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Suat Arslanboğa



2 Şubat Cumartesi



13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan



16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler



16.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu



19.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray: Alper Ulusoy



3 Şubat Pazar



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya



16.00 Akhisarspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek



19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Bülent Yıldırım



4 Şubat Pazartesi



20.00 Bursaspor - Atiker Konyaspor: Halis Özkahya - İSTANBUL

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