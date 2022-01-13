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Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

13.01.2022 12:13
Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 15 Ocak ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, bu haftaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Arda Kardeşler

20.00 Ö.K. Yeni Malatyaspor - Göztepe: Cüneyt Çakır

15 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor - Y. Kayserispor: Sarper Barış Saka

16.00 V. Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 D. G. Sivasspor - Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 F. T. Antalyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

16 Ocak Pazar

13.30 Altay - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 GZT Giresunspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 A. Hatayspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

(İHA)

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Münir Karaloğlu, Ocak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
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