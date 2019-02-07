Spor Toto Süper Lig'de 21. Haftanın Perdesi Açılıyor
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Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi yarın Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:28 Kaynak: AA
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