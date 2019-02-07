Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21. Haftanın Perdesi Açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 21. Haftanın Perdesi Açılıyor

34 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi yarın Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 21. Haftanın Perdesi Açılıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın perdesi yarın Kayseri'de oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor- Fenerbahçe maçıyla açılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

9 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor- Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş- Bursaspor (Vodafone Park)

10 Şubat Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor- Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Göztepe- Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray- Trabzonspor (Türk Telekom)

11 Şubat Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Fenerbahçe, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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