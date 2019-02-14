Spor Toto Süper Lig'de 22. Haftanın Perdesi Açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta yarın yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta yarın yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor- Beşiktaş maçıyla başlayacak.



Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 22. haftanın programı şöyle:



Yarın:



20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)



16 Şubat Cumartesi:



13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)



16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)



17 Şubat Pazar:



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)



19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



18 Şubat Pazartesi:



20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

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