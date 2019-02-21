Spor Toto Süper Lig'de 23. Hafta Heyecanı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası yarın oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası yarın oynanacak Göztepe- Trabzonspor
ve Çaykur
Rizespor- Evkur Yeni Malatyaspor
maçlarıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 23, 23 ve 25 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Göztepe - Trabzonspor ve Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu hafta derbide Beşiktaş
, Fenerbahçe
'yi ağırlayacak. Lider Başakşehir
, Bursaspor
'u konuk ederken, Galatasaray
da Akhisarspor'u ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:
Yarın
20.30 Göztepe - Trabzonspor
20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor
23 Şubat Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor
- Antalyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor
- Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor
24 Şubat Pazar
13.30 MKE Ankaragücü
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Atiker Konyaspor
- İstikbal Mobilya
Kayserispor
19.00 Galatasaray - Akhisarspor
25 Şubat Pazartesi
21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:43 Kaynak: İHA
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