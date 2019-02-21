Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 23. Hafta Heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 23. Hafta Heyecanı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası yarın oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 23. Hafta Heyecanı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası yarın oynanacak Göztepe- Trabzonspor ve Çaykur Rizespor- Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 23, 23 ve 25 Şubat'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Göztepe - Trabzonspor ve Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Bu hafta derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Lider Başakşehir, Bursaspor'u konuk ederken, Galatasaray da Akhisarspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:

Yarın

20.30 Göztepe - Trabzonspor

20.30 Çaykur Rizespor - Evkur Yeni Malatyaspor

23 Şubat Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

19.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor

24 Şubat Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Atiker Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

19.00 Galatasaray - Akhisarspor

25 Şubat Pazartesi

21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:43 Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor
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