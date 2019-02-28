Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası, Antalyaspor- MKE Ankaragücü
arasında oynanacak mücadele ile başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Başakşehir
, Yeni Malatyaspor
'a konuk olacakken, takipçisi Galatasaray
ise BB Erzurumspor
deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe
, Çaykur Rizespor
'u, Kayserispor
da Beşiktaş
'ı ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın 20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
…
2 Mart Cumartesi 16.00 Bursaspor
- Demir Grup Sivasspor
16.00 İstikbal Mobilya
Kayserispor - Beşiktaş 19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
…
3 Mart Pazar 13.30 Atiker Konyaspor
- Göztepe 16.00 Evkur
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray
…
4 Mart Pazartesi 20.00 Kasımpaşa
- Trabzonspor
20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor
(İHA)