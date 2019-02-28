Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 24. Hafta Programı

Spor Toto Süper Lig'de 24. Hafta Programı

43 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası Antalyaspor-MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 24. Hafta Programı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası Antalyaspor- MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk olacakken, takipçisi Galatasaray ise BB Erzurumspor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u, Kayserispor da Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray

4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Ankaragücü, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi

Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri Belli Oldu, Listede Türklerden Sadece Fatih Terim Var Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş İçin TFF'den 2 Milyon Euro İsteyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 11:59:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 24. Hafta Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]