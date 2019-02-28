Spor Toto Süper Lig'de 24. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:



Yarın



20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler



2 Mart Cumartesi



16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan



16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa



19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler



3 Mart Pazar



13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen



16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus



19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır



4 Mart Pazartesi



20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım



20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat - İSTANBUL

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