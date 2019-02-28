Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 24. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24. Haftanın Hakemleri Açıklandı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 24. Haftanın Hakemleri Açıklandı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Fatih Terim'in Sözleşmesini 5 Yıl Daha Uzattı! Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi

Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş İçin TFF'den 2 Milyon Euro İsteyecek Son Dakika! Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:54:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 24. Haftanın Hakemleri Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]