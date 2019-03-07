Spor Toto Süper Lig'de 25. Hafta Heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile açılacak.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile açılacak.



Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 9, 10 ve 11 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında ise lider Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacakken, haftanın kapanışında ise Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak.



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Yarın



20.30 DG Sivasspor - E. Yeni Malatyaspor



9 Mart Cumartesi



16.00 Trabzonspor - Akhisarspor



19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor



19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe



10 Mart Pazar



13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor



16.00 Göztepe - Kasımpaşa



16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor



19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor



11 Mart Pazartesi



20.00 Galatasaray - Antalyaspor - İSTANBUL

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