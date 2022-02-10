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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı

10.02.2022 10:09
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak Altay - Çaykur Rizespor karşılaşması ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın oynanacak Altay - Çaykur Rizespor karşılaşması ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Rizespor'u konuk edecek. Bu hafta Galatasaray sahasında Kayserispor ile, Fenerbahçe de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da haftanın son günü Adana Demirspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Altay - Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe

19.00 Galatasaray - Y. Kayserispor

13 Şubat Pazar

13.30 D.G. Sivasspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor

16.00 F.T. Antalyaspor - V. Karagümrük

19.00 Kasımpaşa - A. Alanyaspor

19.00 Trabzonspor - İ. H. Konyaspor

14 Şubat Pazartesi

20.00 A. Hatayspor - Göztepe

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

(İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Cumartesi, Rizespor, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı - Son Dakika


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