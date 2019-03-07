Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 25. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 25. Hafta Heyecanı Başlıyor

4 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 25. Hafta Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20.30'da oynanacak müsabakada Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:19 Kaynak: AA

Evkur, Sivasspor, Eylül, Spor
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