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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

17.02.2022 10:30
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 19 Şubat Cumartesi, 20 Şubat Pazar ve 21 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta Konyaspor - Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir mücadeleleriyle başlayacak. Bu hafta Beşiktaş, Altay'ı; Fenerbahçe de Hatayspor'u konuk edecek. Lider Trabzonspor da deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. 26. hafta Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayla sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Konyaspor - Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi

13.30 Yeni Malatyaspor - F.T. Antalyaspor

16.00 Y. Kayserispor - GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş - Altay

20 Şubat Pazar

13.30 Gaziantep FK - Adana Demirspor

16.00 Fatih Karagümrük - D.G. Sivasspor

16.00 A. Alanyaspor - Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe - A. Hatayspor

21 Şubat Pazartesi

20.00 Göztepe - Galatasaray

(İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Pazartesi, Cumartesi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı - Son Dakika


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