Spor Toto Süper Lig'de 27. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıkladı. Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



5 NİSAN CUMA



20.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek



6 NİSAN CUMARTESİ



16.00 DG. Sivasspor - İM. Kayserispor: Koray Gençerler 16.00 A. Alanyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler 19.00 Galatasaray - E. Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



7 NİSAN PAZAR 13.30 Kasımpaşa - BB. Erzurumspor: Zorbay Küçük 16.00 Göztepe - Akhisarspor: Bülent Yıldırım 16.00 Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan 19.00 M. Başakşehir - A. Konyapor: Serkan Çınar



8 NİSAN PAZARTESİ 20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Arda Kardeşler



(İHA)

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