Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 28. Hafta Heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 28. Hafta Heyecanı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında yarın Bursaspor, Trabzonspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 28. Hafta Heyecanı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında yarın Bursaspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe- Galatasaray maçlarını oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında heyecan yarın, 13, 14 ve 15 Nisan'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bursaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Bu hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren müsabakalarda Beşiktaş ile Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Bursaspor - Trabzonspor

13 Nisan Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe

16.00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor

19.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir

14 Nisan Pazar

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

15 Nisan Pazartesi

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:08 Kaynak: İHA
Spor
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