Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

11.03.2022 11:04
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak Hatayspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası yarın oynanacak Hatayspor- Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan yarın, 13 Mart Pazar ve 14 Mart Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Lider Trabzonspor, bu hafta Göztepe'yi konuk edecek. Haftanın önemli müsabakasında derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de Alanyaspor ile deplasmanda oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük

16.00 Altay - Yeni Malatyaspor

16.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

19.00 Trabzonspor - Göztepe

13 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - Konyaspor

16.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor

16.00 Adana Demirspor - Sivasspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe

14 Mart Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor - Gaziantep FK

20.00 Galatasaray - Beşiktaş

(İHA)

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Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak HATAY -Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maçında taraftarından destek bekliyor HATAY -Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maçında taraftarından destek bekliyor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Mart, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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