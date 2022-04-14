Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın, 16, 17 ve 18 Nisan'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Trabzonspor - V. Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
16 Nisan Cumartesi
13.30 A. Hatayspor - D.G. Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
16.00 A. Alanyaspor - F. T. Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol
17 Nisan Pazar
13.30 İ.H. Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
18 Nisan Pazartesi
20.30 Galatasaray - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşat Filiz
Kaynak: İHA
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