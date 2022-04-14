Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın, 16, 17 ve 18 Nisan'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Trabzonspor - V. Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16 Nisan Cumartesi

13.30 A. Hatayspor - D.G. Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

16.00 A. Alanyaspor - F. T. Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol

17 Nisan Pazar

13.30 İ.H. Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan

16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 Nisan Pazartesi

20.30 Galatasaray - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşat Filiz