Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı

28.04.2022 10:56
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftada yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftada yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı yarın, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmalarında Fenerbahçe ile Gaziantep FK ve Giresunspor ile Adana Demirspor mücadele edecek. Trabzonspor evinde Antalyaspor ile oynayacak ve puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Bu hafta Galatasaray da Sivasspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler

30 Nisan Cumartesi

16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy

20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen

20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1 Mayıs Pazar

16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar

16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam

20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

(İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Münir Karaloğlu, 1 Mayıs, Nisan, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı - Son Dakika


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