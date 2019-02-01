Spor Toto Süper Lig'de Ara Transfer Raporu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak itibariyle sona ererken, en çok transferi kadrosuna 12 futbolcu ilave eden MKE Ankaragücü oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ara transfer dönemi 31 Ocak itibariyle sona ererken, en çok transferi kadrosuna 12 futbolcu ilave eden MKE Ankaragücü oldu. Lider Başakşehir Robinho ve Demba Ba'yı, Galatasaray'ın da Mbaye Diagne ve Mitroglou'yu alması transfer döneminin dikkat çekici hareketlerindendi.



Türkiye'de 4 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 31 Ocak itibariyle tamamlandı. Kulüpler bu dönemde yoğun mesai harcayarak takımlarını güçlendirmeye çalıştı. Lider Başakşehir transfer döneminde gücüne güç kattı ve Robinho ve Demba Ba'yı renklerine bağladı. Galatasaray ise sezon başından beri yapmaya uğraştığı forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou aldı. Beşiktaş Burak Yılmaz ve Japon futbolcu Shinji Kagawa transferi ile ses getirdi. Fenerbahçe de ezeli rakiplerinden oyuncuları kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertliler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattı. Fener ayrıca Chelsea'den Victor Moses'i İstanbul'a getirerek taraftarlarını heyecanlandırdı.



Transfer şampiyonu Ankaragücü



Süper Lig'de ara transfer döneminde en hareketli takımı MKE Ankaragücü oldu. Sarı-lacivertlilerin transferin döneminin büyük çoğunluğunda yasakları bulunuyordu. Bu yasağın kalkmasının ardından Başkent ekibi 12 futbolcu ile sözleşme imzaladı.



Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde gerçekleşen transferler şöyle:



Galatasaray



Gelenler



Diagne (Kasımpaşa)



Marco (Chaves)



Semih Kaya (Sparta Prag)



Emre Taşdemir (Bursaspor)



Mitroglou (Olimpik Marsilya)



Christian Luyindama (Standard Liege)



Gidenler



Serdar Aziz (Fenerbahçe)



Ozan Kabak (Stuttgart)



Tarık Çamdal (Antalyaspor)



Garry Rodrigues (Al Ittihad)



Fenerbahçe



Gelenler



Serdar Aziz (Galatasaray)



Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)



Tolgay Arslan (Beşiktaş)



Miha Zajc (Empoli)



Victor Moses (Chelsea)



Gidenler



Diego Reyes (Leganes)



Yiğithan Güveli (Evkur Yeni Malatyaspor)



Barış Alıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)



Aatif (Çaykur Rizespor)



Ozan Tufan (Alanyaspor)



Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor)



Salih Uçan (Empoli)



Beşiktaş



Gelenler



Burak Yılmaz (Trabzonspor)



Nicolas Isimat-Mirin (PSV Eindhoven)



Muayer Oktay (Fortuna Düseldorf)



Kagawa (Borussia Dortmund)



Gidenler



Pepe (Porto)



Rayan Babel (Fullham)



Vagner Love (Corinthians)



Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)



Tolgay Arslan (Fenerbahçe)



Başakşehir



Gelenler



Serdar Taşçı (Serbest)



Robinho (Demir Grup Sivasspor)



Demba Ba (Şanghay Shenhua)



Alican Özfesli (Altınordu)



Cemali Sertel (Eskişehirspor)



Fedor Kudryashov (Rubin Kazan)



Alican Özfesli (Altınordu)



Gidenler



Da Costa (Al Ittihad)



Karim Hafez (Kasımpaşa)



Mete Kaan Demir (Eskişehirspor)



Alican Özfesli (Altınordu)



Cemali Sertel (Eskişehirspor)



Kasımpaşa



Gelenler



Stipe Perica (Udinese)



Simone Scuffet (Udinese)



Tobias Heintz (Sarpsborg)



Haris Hajradinovic (Ösek)



Azad Toptik (Stuttgart)



Karim Hafez (Başakşehir)



Gidenler



Mbaye Diagne (Galatasaray)



Samuel Eduok (BB Erzurumspor)



Onur Ural (İstanbulspor)



Kayserispor



Gelen



-Transfer yasağı var.



Gidenler



Rotman (Akhisarspor)



Evkur Yeni Malatyaspor



Gelenler



Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)



Thievy Bifouma (MKE Ankaragücü)



Yiğithan Güveli (Fenerbahçe)



Barış Alıcı (Fenerbahçe)



Mustafa Akbaş (Trabzonspor)



Bülent Cevahir (Balıkesirspor)



Aboubakar Kamara (Fulham)



Şeref Can Büyük (Le Havre)



Gidenler



Halid Boutaib (Zamalek)



Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe)



Sulley Minuru (Serbest)



Akhisarspor



Gelenler



Rotman (Kayserispor)



Musa Nizam (Antalyaspor)



Zeki Yavru (Trabzonspor)



Sokol Cikalleshi (Osmanlıspor)



Edin Cocalic (Mechelen)



Gidenler



Seleznyov (Malaga)



Larsson (Aris Selanik)



Ioan Hora (FCSB)



Aytemiz Alanyaspor



Gelenler



Josef Sural (Sparta Prag)



Ozan Tufan (Fenerbahçe)



Steven Caulker (Dundee FC)



Joel Obi (Chievo)



Gidenler



Barış Başdaş (Gençlerbirliği)



Ioannis Maniatis (Serbest)



Merih Demiral (Sassuolo)



Kaan Kanak (Adana Demirspor)



Darko Lazic (FK Sarajevo)



Bobo (Serbest)



Bursaspor



Gelen



-



Gidenler



Joshua John (Kaisar)



Bogdan Stancu (Gençlerbirliği)



Antalyaspor



Gelenler



Amilton (Desportivo Aves)



Tarık Çamdal (Serbest)



Fredy (Belenenses)



Gidenler



Vainqueur (Monaco)



Musa Nizam (Akhisarspor)



Danilo (Al Wahda)



Barrada (Gimnastic Tarragona)



Kenan Horic (Mladost Doboj Kakanj)



Olcan Adın (Serbest)



Maicon (Atletico Mineiro)



Atiker Konyaspor



Gelenler



Leonard Zuta (Rijeka)



Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)



Gidenler



Vedat Bora (Adana Demirspor)



Musa Araz (Afyonspor)



Wilfred Moke (MKE Ankaragücü)



Çaykur Rizespor



Gelenler



Chidozie Collins Awaziem (Porto)



Okechukwu Godson Azubuike (Pyramids)



Mykola Moroziuk (Dinamo Kiev)



Nguimbe Prejuce Nakoulma (Nantes)



Aatıf (Fenerbahçe),



Mohamed Abarhoun (Moreirense



Dario Melnjak (Domzale)



Zafer Görgen (Manisaspor)



Gidenler



Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor)



Ufuk Boncukçu (Tepecikspor)



Oğuzhan Malcı (Bergama Belediyespor)



Süleyman Koç (Adana Demirspor)



Oleksandr Gladky (Adana Demirspor)



Ali Çamdalı (Atike Konyaspor)



Dhurgam İsmail (Serbest)



Jaroslaw Jach (Crystal Palace)



MKE Ankaragücü



Gelenler



Michal Pazdan (Legia Varşova)



Stelios Kitsiou (PAOK)



Tyler Dominic Boyd (Vitoria Guimaraes)



Ante Kulusic (Sheriff)



Hadi Sacko (Leeds United)



Dever Orgill (Wolfsberger)



Aydın Karabulut (Demir Grup Sivasspor)



Cebrail Karayel (Şanlıurfaspor)



Zaur Sadaev (Terek Grozny)



Wilfried Moke (Atiker Konyaspor)



Hector Miguel Canteros (Chapecoense)



Oscar Scarione (Göztepe)



Gidenler



Kehinde (Denizlispor)



Erdem Şen (Chaves)



Bakary Kone (Arsenal Tula)



Bifouma (Evkur Yeni Malatyaspor)



Putsila (Altay)



Kenan Özer (Gazişehir Gaziantep FK)



Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor)



El Kabir (Serbest)



BB Erzurumspor



Gelenler



Pierre Kanstrup (AGF Aarhus)



Rashad Muhammed (Sarpsborg FK)



Kristian Opseth (Bodo/ Glimt)



Serkan Kurtuluş (Elazığspor)



Gabriel Obertan (Levski Sofia)



Samuel Eduok (Kasımpaşa)



Samed Ali Kaya (Göztepe)



Gidenler



Lennart THY (PEC Zwolle)



Erhan Çelenk (Gazişehir Gaziantep FK)



Auremir (Serbest)



Christian Bekamenga (Elazığspor)



Özer Hurmacı (DG Sivasspor)



Demir Grup Sivasspor



Gelenler



Fatih Aksoy (Beşiktaş)



Diabate (Leicester City)



Hugo Vieira (Yokohama)



Özer Hurmacı (BB Erzurumspor)



Gidenler



Robinho (Medipol Başakşehir)



Cyriac (Giresunspor)



Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü)



Carl Medjani (Ohod)



Göztepe



Gelenler



Serdar Gürler (Huesca)



Lumor Agbenyenu (Sporting Lisbon)



Gidenler



Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor)



Oscar Scarione (MKE Ankragücü)



Samed Ali Kaya (BB Erzumspor)



Trabzonspor



Gelenler: Transfer yasağı var



Gidenler



Esteban Alvarado (Liga Deportiva Alajuelense)



Juraj Kucka (Parma)



Onur Recep Kıvrak (Futbolu bıraktığını açıkladı)



Burak Yılmaz (Beşiktaş)



Zeki Yavru (Akhisarspor)



Mustafa Akbaş (Evkur Yeni Malatyaspor) - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sağanak Yağışlar Nedeniyle Mumcular Barajı 6 Yıl Sonra İlk Kez Tam Doldu

Kullanım Alanı Genişliyor! Milli Savunmaya Kenevir Rötuşu

Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti

Transfer Evrakları Yetişmeyen Ankaragücü Futbolcusu El Kabir, Ortada Kaldı