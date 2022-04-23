Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü! - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!

23.04.2022 18:15

Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan İzmir ekibi resmen küme düştü. Yeni Malatya'nın ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım Göztepe oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep ve Göztepe karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 1-1'lik skor çıktı. Bu sonuçla Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşti.

TARİHE GEÇEN MAÇ

Göztepe, 90'da Jahovic'le bulduğu gol için hakeme itiraz etti. Hakem atışıyla başlayan top gol olunca Göztepeli oyuncular bunun fair playe uygun olmadığını ifade etti ama karar değişmedi. Kaleyi boşaltan Göztepe, Figueiredo'nun gol atmasına izin verdi. Antep, son anda Muhammet Demir'le bulduğu penaltıyı değerlendirmedi. Muhammet, penaltıyı dışarı attı. Maç bu sonuçla bitince Göztepe küme düştü.

Süper Lig'de tarihi maç! Kaleyi açıp rakibin gol atmasına izin veren Göztepe küme düştü
Görüntü: beIN Sports. Muhammet'in dışarı attığı penaltı

OLAY NASIL YAŞANDI?

Göztepe 90+2'de Jahovic'le golü buldu. Orta yuvarlak içinde yapılan hakem atışı sonrası Soner, topu rakip yarı alana bakan kısmından kaleye vuruş yaptı. Top üst direkten döndü. Dönen topu ceza sahası içinde Jahovic gol yaptı. Göztepe bulduğu gol sonrası rakibin gol atmasına izin verdi. Figueiredo topu rakip ceza alanına kendisi götürüp ağlara bıraktı. Antep 90+8'de penaltı kazandı. Muhammet Demir kazandıkları penaltıda topu bilerek dışarıya gönderdi ve maç beraberlikle sonuçlandı.

30. KEZ MÜCADELE ETTİLER

İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.

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