Spor Toto Süper Lig'de Sezonun İkinci Perdesi Açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.



Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde 18. hafta heyecanı yarın, 19, 20 ve 21 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacakken, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Bursaspor ile oynayacak.



Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın programı şöyle:



Yarın



20.30 Akhisarspor - Beşiktaş



19 Ocak Cumartesi



13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor



13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe



16.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor



19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü



20 Ocak Pazar



16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor



19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir



21 Ocak Pazartesi



20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor



20.00 Bursaspor - Fenerbahçe - İSTANBUL

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