Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Sezonun İkinci Perdesi Açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de Sezonun İkinci Perdesi Açılıyor

11 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de Sezonun İkinci Perdesi Açılıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde 18. hafta heyecanı yarın, 19, 20 ve 21 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacakken, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Bursaspor ile oynayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Akhisarspor - Beşiktaş

19 Ocak Cumartesi

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

16.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor

19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü

20 Ocak Pazar

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

21 Ocak Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

20.00 Bursaspor - Fenerbahçe - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

Galatasaray, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Garry Rodrigues, Al Ittihad'daki İlk Maçında Oyuna Girmeden Kırmızı Kart Gördü Fernando Muslera'dan Stuttgart'a Giden Ozan Kabak'a Veda Mesajı

Suudi Arabistan'dan Bir Takımın, Sofiane Feghouli'ye Yıllık 6 Milyon Euro Teklif Yaptığı İddia Edildi Galatasaray, Swansea'nin Yıldızı Wilfried Bony'nin Transferine Yakın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 11:59:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Sezonun İkinci Perdesi Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]