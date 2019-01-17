Spor Toto Süper Lig'de Sezonun İkinci Perdesi Açılıyor
11 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin ikinci yarısı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligde 18. hafta heyecanı yarın, 19, 20 ve 21 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacakken, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Bursaspor ile oynayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.30 Akhisarspor - Beşiktaş
19 Ocak Cumartesi
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
16.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor
19.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü
20 Ocak Pazar
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir
21 Ocak Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
20.00 Bursaspor - Fenerbahçe - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:48 Kaynak: İHA
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