Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.



Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti.



Sonuçlar



Galatasaray- Çaykur Rizespor: 2-0



İttifak Holding Konyaspor- Gençlerbirliği: 1-1



Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0



Trabzonspor-Göztepe: 0-1



Antalyaspor- Beşiktaş: 1-2



Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2



Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2



İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0



MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2



Puan durumu



Süper Lig Takımlar O G B M A Y AV P



----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. AYTEMİZ ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19 2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18 3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17 4. FENERBAHÇE 10 5 2 3 18 10 8 17 5. TRABZONSPOR 10 4 4 2 19 13 6 16 6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 10 4 4 2 16 12 4 16 7. GALATASARAY 10 4 4 2 11 9 2 16 8. BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15 9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 10 4 3 3 16 19 -3 15 10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13 11. KASIMPAŞA 10 3 3 4 14 15 -1 12 12. GÖZTEPE 10 3 3 4 9 11 -2 12 13. YUKATEL DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11 14. ANTALYASPOR 10 3 2 5 11 19 -8 11 15. ÇAYKUR RİZESPOR 10 3 2 5 10 18 -8 11 16. MKE ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9 17. GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7 18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7



Program



Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:



8 Kasım Cuma:



20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa



9 Kasım Cumartesi:



15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor



17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor



17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor



20.00 Gaziantep FK-Galatasaray



10 Kasım Pazar:



14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor



16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor



19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü



19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor