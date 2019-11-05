Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu
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Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu

6 saat önce

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu, System.String[]

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.


Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti.


Sonuçlar


Galatasaray- Çaykur Rizespor: 2-0


İttifak Holding Konyaspor- Gençlerbirliği: 1-1


Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0


Trabzonspor-Göztepe: 0-1


Antalyaspor- Beşiktaş: 1-2


Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2


Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2


İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0


MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2


Puan durumu


Süper Lig Takımlar O G B M A Y AV P


----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. AYTEMİZ ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19 2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18 3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17 4. FENERBAHÇE 10 5 2 3 18 10 8 17 5. TRABZONSPOR 10 4 4 2 19 13 6 16 6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 10 4 4 2 16 12 4 16 7. GALATASARAY 10 4 4 2 11 9 2 16 8. BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15 9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 10 4 3 3 16 19 -3 15 10. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13 11. KASIMPAŞA 10 3 3 4 14 15 -1 12 12. GÖZTEPE 10 3 3 4 9 11 -2 12 13. YUKATEL DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11 14. ANTALYASPOR 10 3 2 5 11 19 -8 11 15. ÇAYKUR RİZESPOR 10 3 2 5 10 18 -8 11 16. MKE ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9 17. GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7 18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7


Program


Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:


8 Kasım Cuma:


20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa


9 Kasım Cumartesi:


15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor


17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor


17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor


20.00 Gaziantep FK-Galatasaray


10 Kasım Pazar:


14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor


16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor


19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü


19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor

MKE Ankaragücü, Gaziantep, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:12 
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